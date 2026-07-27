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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителей Удмуртии попросили наливать воду бездомным животным

10:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Жителей Удмуртии попросили наливать воду бездомным животным
10:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные\n#забота\n#жара\n#вода
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В экстремальную жару это может спасти их жизни.

Ижевск. Удмуртия. Ветеринары в Удмуртии попросили жителей позаботиться о бездомных животных. Об этом сообщается в группе «БУ УР Ижевская горСББЖ».

В такую жаркую погоду им может быть жизненно необходима вода.

«Если вы идете по улице и видите дрожащего от жажды пса или котенка, не думайте, что кто-то другой позаботится. Сделайте это вы. 50 рублей за бутылку воды — это ничто по сравнению с тем, сколько жизней она может спасти», — говорится в сообщении.

Напомним, в Удмуртии из-за аномальной жары прогнозируют третий класс пожароопасности.

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10:32, 27 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
13
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бездомные животные\n#забота\n#жара\n#вода