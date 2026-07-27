Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии силами ПВО отражается самая массированная атака беспилотников противника за последнее время. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своём посте в соцсетях.

По словам руководителя региона, опасность сохраняется, однако на данный момент уже сбиты несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.