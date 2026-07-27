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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Удмуртии: республика отражает самую массированную беспилотную атаку

09:54, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Глава Удмуртии: республика отражает самую массированную беспилотную атаку
09:54, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
177
0

На данный момент сбито несколько беспилотников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии силами ПВО отражается самая массированная атака беспилотников противника за последнее время. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своём посте в соцсетях.

По словам руководителя региона, опасность сохраняется, однако на данный момент уже сбиты несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Александр Бречалов призвал жителей не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

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09:54, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#атака БПЛА\n#СВО