Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

Полномочия депутата Госсовета Удмуртии Рашита Абашева досрочно прекращены

09:46, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Полномочия депутата Госсовета Удмуртии Рашита Абашева досрочно прекращены
09:46, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
Источник фото: redstar-udm.ru
155
0

Соответствующее решение принято на дистанционной сессии регионального парламента.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного Совета Удмуртии на дистанционной сессии 21 июля приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Рашита Абашева. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Причины досрочного сложения полномочий в сообщении не уточняются. Отметим, что Рашит Абашев является директором можгинского предприятия «Красная звезда». Ранее он был осуждён за сокрытие средств компании, чтобы не оплачивать налоговую задолженность.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:46, 27 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии