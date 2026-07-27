Соответствующее решение принято на дистанционной сессии регионального парламента.
Ижевск. Удмуртия. Депутаты Государственного Совета Удмуртии на дистанционной сессии 21 июля приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Рашита Абашева. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Причины досрочного сложения полномочий в сообщении не уточняются. Отметим, что Рашит Абашев является директором можгинского предприятия «Красная звезда». Ранее он был осуждён за сокрытие средств компании, чтобы не оплачивать налоговую задолженность.
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