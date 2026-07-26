Ижевск. Удмуртия. С января по 22 июля 2026 года из Удмуртии в Китай вывезено 6,16 тыс. тонн рапсового масла, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3,21 тыс. тонн). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

15 июля специалисты ведомства проконтролировали отправку 621 тонны рапсового масла в КНР. В ходе досмотра были отобраны образцы и направлены на исследование в удмуртский филиал Татарской испытательной лаборатории. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам проверки собственнику продукции выдано 27 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие масла требованиям страны-импортёра.