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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из Удмуртии в Китай вывезли вдвое больше рапсового масла, чем в прошлом году

14:33, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из Удмуртии в Китай вывезли вдвое больше рапсового масла, чем в прошлом году
14:33, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Удмуртия\n#экспорт
Источник фото: ИИ
113
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С начала года отгрузки в КНР составили 6,16 тыс. тонн.

Ижевск. Удмуртия. С января по 22 июля 2026 года из Удмуртии в Китай вывезено 6,16 тыс. тонн рапсового масла, что вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3,21 тыс. тонн). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

15 июля специалисты ведомства проконтролировали отправку 621 тонны рапсового масла в КНР. В ходе досмотра были отобраны образцы и направлены на исследование в удмуртский филиал Татарской испытательной лаборатории. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов.

По итогам проверки собственнику продукции выдано 27 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих соответствие масла требованиям страны-импортёра.

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14:33, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Удмуртия\n#экспорт