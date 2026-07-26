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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Сарапульский завод представил импортозамещающие агрегаты для трамваев

13:14, 26 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
Сарапульский завод представил импортозамещающие агрегаты для трамваев
13:14, 26 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#импортозамещение
Источник фото: СЭГЗ
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Они полностью состоят из российских материалов и компонентов.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») расширил линейку продукции для низкопольных трамваев. Предприятие представило два новых импортозамещающих агрегата, сообщили в Минпромторге Удмуртии.

Речь идёт о рельсовом тормозе РТ-70, предназначенном для аварийной остановки трамвая, и зубчатой муфте МЗ-К50, которая передаёт крутящий момент от двигателя к редуктору и обеспечивает движение вагона.

Оба изделия полностью изготовлены из российских материалов и компонентов. 

Напомним, в 2021 году на предприятии освоили импортозамещающее производство электродвигателей ДАТ-72

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13:14, 26 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
120
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#импортозамещение