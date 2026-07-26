Сарапул. Удмуртия. Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») расширил линейку продукции для низкопольных трамваев. Предприятие представило два новых импортозамещающих агрегата, сообщили в Минпромторге Удмуртии.

Речь идёт о рельсовом тормозе РТ-70, предназначенном для аварийной остановки трамвая, и зубчатой муфте МЗ-К50, которая передаёт крутящий момент от двигателя к редуктору и обеспечивает движение вагона.

Оба изделия полностью изготовлены из российских материалов и компонентов.

Напомним, в 2021 году на предприятии освоили импортозамещающее производство электродвигателей ДАТ-72.