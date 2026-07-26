Красногорское. Удмуртия. Красногорском районе после продолжительных сильных дождей из берегов вышел один из прудов в деревне Артык. С просьбой о помощи к властям обратились местные жители. Об этом сообщила глава района Любовь Сергеева в своём посте в соцсетях.

На личном приёме граждан у председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева жительница Артык рассказала о проблеме. По словам главы района, пруды, используемые для пожарной безопасности, не пострадали, однако водоём, который ушёл, был любимым местом для рыбалки у многих сельчан.

Жительница деревни собрала подписи земляков, неравнодушных к судьбе водоёма. Вместе с Владимиром Невоструевым жителям предложили принять участие в конкурсе проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Как отметила Любовь Сергеева, восстановление пруда потребует значительных затрат, которыми район на сегодняшний день не располагает. В ближайшее время администрация планирует подготовить документы и обратиться за финансовой поддержкой в Минстрой и Минприроды Удмуртии.