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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В деревне Артык Красногорского района планируют восстановить пруд, ушедший после дождей

12:03, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В деревне Артык Красногорского района планируют восстановить пруд, ушедший после дождей
12:03, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#природа
Источник фото: Любовь Сергеева
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0

Муниципалитет готовит заявку в Минстрой и Минприроды на финансовую поддержку.

Красногорское. Удмуртия.  Красногорском районе после продолжительных сильных дождей из берегов вышел один из прудов в деревне Артык. С просьбой о помощи к властям обратились местные жители. Об этом сообщила глава района Любовь Сергеева в своём посте в соцсетях.

На личном приёме граждан у председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева жительница Артык рассказала о проблеме. По словам главы района, пруды, используемые для пожарной безопасности, не пострадали, однако водоём, который ушёл, был любимым местом для рыбалки у многих сельчан.

Жительница деревни собрала подписи земляков, неравнодушных к судьбе водоёма. Вместе с Владимиром Невоструевым жителям предложили принять участие в конкурсе проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Как отметила Любовь Сергеева, восстановление пруда потребует значительных затрат, которыми район на сегодняшний день не располагает. В ближайшее время администрация планирует подготовить документы и обратиться за финансовой поддержкой в Минстрой и Минприроды Удмуртии.

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12:03, 26 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
99
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#природа