Сахалинская область. Поисковик из Удмуртии Александр Байбородов участвует в Международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» на острове Шумшу (18+). Об этом сообщают в общественной организации «Долг».

Экспедиция проходит в три этапа: с 6 по 19 июля, с 20 июля по 2 августа и с 3 по 20 августа. В первом заезде приняли участие 17 человек из 11 регионов России.

«Поисковая экспедиция посвящена памяти Курильского десанта, который 18 августа 1945 года высадился на острове Шумшу, одном из островов Курильской гряды. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля 2025 года поисковики из Удмуртии участвовали в международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» и проводили работы на острове Шумшу. Позже стало известно, что поисковики из Удмуртии обнаружили на острове останки одного из бойцов.