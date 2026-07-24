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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Представители Удмуртии вновь отправились на остров Шумшу для поиска останков десантников-красноармейцев

13:27, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Представители Удмуртии вновь отправились на остров Шумшу для поиска останков десантников-красноармейцев
13:27, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Курилы\n#поисковые экспедиции\n#поисковики\n#красноармейцы\n#десант\n#Вторая мировая война
Источник фото: общественная организация «Долг»
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Экспедиция посвящена памяти Курильского десанта.

Сахалинская область. Поисковик из Удмуртии Александр Байбородов участвует в Международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» на острове Шумшу (18+). Об этом сообщают в общественной организации «Долг».

Экспедиция проходит в три этапа: с 6 по 19 июля, с 20 июля по 2 августа и с 3 по 20 августа. В первом заезде приняли участие 17 человек из 11 регионов России.

«Поисковая экспедиция посвящена памяти Курильского десанта, который 18 августа 1945 года высадился на острове Шумшу, одном из островов Курильской гряды. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля 2025 года поисковики из Удмуртии участвовали в международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» и проводили работы на острове Шумшу. Позже стало известно, что поисковики из Удмуртии обнаружили на острове останки одного из бойцов.

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13:27, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
20
0
#Удмуртия\n#Курилы\n#поисковые экспедиции\n#поисковики\n#красноармейцы\n#десант\n#Вторая мировая война