Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Марш ижевских амазонок Лонгрид Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид

В Удмуртии прекратили уголовное дело о похищении дизельного топлива у предприятия

10:41, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии прекратили уголовное дело о похищении дизельного топлива у предприятия
10:41, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#топливо\n#бензин\n#суд\n#уголовное дело\n#примирение
Источник фото: ИИ
58
0

Было достигнуто примирение сторон.

Глазов. Удмуртия. Суд освободил от уголовной ответственности четырех жителей Глазова, которые похитили дизельное топливо у предприятия. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

С августа 2025 года по январь 2026 года работники одного из предприятий города похищали дизельное топливо. Компании был причинён ущерб свыше 180 тыс. рублей.

В ходе суда было достигнуто примирение обвиняемых и потерпевшей стороны — работодателя. Отмечается, что фигуранты полностью возместили ущерб. В связи с этим суд прекратил уголовное дело в отношении четверых мужчин.

Напомним, ранее в Удмуртии задержали жителя Нижегородской области по подозрению в краже 4,4 тыс. литров дизельного топлива.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

10:41, 24 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
58
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#топливо\n#бензин\n#суд\n#уголовное дело\n#примирение