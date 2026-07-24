Глазов. Удмуртия. Суд освободил от уголовной ответственности четырех жителей Глазова, которые похитили дизельное топливо у предприятия. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

С августа 2025 года по январь 2026 года работники одного из предприятий города похищали дизельное топливо. Компании был причинён ущерб свыше 180 тыс. рублей.

В ходе суда было достигнуто примирение обвиняемых и потерпевшей стороны — работодателя. Отмечается, что фигуранты полностью возместили ущерб. В связи с этим суд прекратил уголовное дело в отношении четверых мужчин.

Напомним, ранее в Удмуртии задержали жителя Нижегородской области по подозрению в краже 4,4 тыс. литров дизельного топлива.