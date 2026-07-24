Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 715 776 земельных участков пройдут кадастровую переоценку в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Будет оцениваться местоположение каждого земельного участка, его площадь, функциональное назначение и другие характеристики, а также изменения цен на рынке недвижимости.

Отмечается, что кадастровая оценка необходима для создания более справедливой и прозрачной системы налогообложения недвижимости. Она позволяет определить точную стоимость объектов и обеспечить равные условия для всех собственников земли.

«Результаты государственной кадастровой оценки ложатся в основу расчёта земельного налога, формирования стартовой цены при продаже или сдаче в аренду государственных и муниципальных участков. Кадастровая оценка показывает, насколько перспективна та или иная территория, помогает оценить инвестиционную привлекательность земельных участков, планировать развитие инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В этом году впервые работа будет проводиться с помощью федеральной платформы «Национальная система пространственных данных». В августе текущего года проект отчёта о результатах оценки будет отправлен для проверки в Росреестр, после чего его разместят в интернете на месяц для сбора замечаний от заинтересованных лиц.