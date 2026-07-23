Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин осмотрел пункты временного размещения (ПВР), где проживают вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Шумихин встретился с жильцами ПВР. Люди, вынужденные покинуть дома из-за боевых действий, поделились с омбудсменом проблемными вопросами. Наибольшее беспокойство у переселенцев вызывают перспективы дальнейшей жизни: процедура оценки разрушенного жилья, порядок постановки на учёт и получения постоянного жилья взамен утраченного, а также сроки и порядок выплаты компенсаций.

В ходе беседы также обсуждались вопросы своевременного переоформления пенсионных выплат, сохранения трудового стажа и доступа к социальным льготам.