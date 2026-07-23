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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с переселенцами с Донбасса

17:14, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уполномоченный по правам человека в Удмуртии встретился с переселенцами с Донбасса
17:14, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#переселенцы
Источник фото: аппарат уполномоченного по правам человека в УР
53
0

Люди обеспокоены получением жилья и выплатами компенсаций.

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин осмотрел пункты временного размещения (ПВР), где проживают вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Шумихин встретился с жильцами ПВР. Люди, вынужденные покинуть дома из-за боевых действий, поделились с омбудсменом проблемными вопросами. Наибольшее беспокойство у переселенцев вызывают перспективы дальнейшей жизни: процедура оценки разрушенного жилья, порядок постановки на учёт и получения постоянного жилья взамен утраченного, а также сроки и порядок выплаты компенсаций.

В ходе беседы также обсуждались вопросы своевременного переоформления пенсионных выплат, сохранения трудового стажа и доступа к социальным льготам.

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17:14, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#переселенцы