Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за шесть месяцев 2026 года пригородными поездами воспользовались почти 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Отмечается, что рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%.

Больше всего пассажиров отправлено со станции Ижевск (243,2 тыс.), Кизнер (170,8 тыс.), Сарапул (132,1 тыс.), Глазов (85,6 тыс.), Можга (61,3 тыс.).

Напомним, ранее суд обязал железнодорожную компанию установить навесы на пассажирских платформах на станциях Камбарка и Кама.