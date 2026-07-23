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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более миллиона человек воспользовались пригородными поездами за полгода в Удмуртии

16:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Более миллиона человек воспользовались пригородными поездами за полгода в Удмуртии
16:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пригород\n#поезда\n#железная дорога\n#ГЖД\n#РЖД
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Пассажиропоток увеличился на 4% год к году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за шесть месяцев 2026 года пригородными поездами воспользовались почти 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Отмечается, что рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%.

Больше всего пассажиров отправлено со станции Ижевск (243,2 тыс.), Кизнер (170,8 тыс.), Сарапул (132,1 тыс.), Глазов (85,6 тыс.), Можга (61,3 тыс.).

Напомним, ранее суд обязал железнодорожную компанию установить навесы на пассажирских платформах на станциях Камбарка и Кама.

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16:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пригород\n#поезда\n#железная дорога\n#ГЖД\n#РЖД