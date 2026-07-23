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Москва. Начались съёмки четвёртого сезона франшизы «Фишер» для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), в котором главные роли исполнят опытный мастер Евгений Цыганов и дебютант Оливер Рэймонд Мар. Напомним, что роль следователя в третьей части проекта сыграла актриса Юлия Снигирь — супруга Цыганова. Режиссёрами, сценаристами и шоураннерами триллера «Фишер. Чёрный проспект» (18+) стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова, которые снимали самый первый сезон франшизы.

Проект войдёт в линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Ландыши», «Комбинация», «Первая ракетка»). Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. За производство сериала отвечает «Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии».

Действие новой главы популярной франшизы происходит в 1990-е. Молодой московский следователь Михаил Платонов оказывается в центре скандала: в попытке защитить девушку он избивает сына дипломата. Теперь Платонов вынужден уехать на «переквалификацию» в Тверь и работать под началом опытного следователя Алексея Титова. Вместе им предстоит распутать серию преступлений и найти маньяка, зверства которого держат в страхе жителей города.

Сергей Тарамаев и Любовь Львова:

«Мы с большим трепетом приступаем к съёмкам нового “Фишера”, как всегда, хочется воплотить всё, как было задумано, а это непросто. Несмотря на то, что мы писали эту историю как совершенно самостоятельную, с новыми героями, есть один персонаж, который будет связывать наш сезон с первым. Ещё снимая второй сезон “Детей перемен”, мы придумали идею и главного персонажа, который должен был появиться в новом “Фишере”. Специально для Жени Цыганова, с которым нам давно хотелось поработать. Мы позвонили ему сразу же, рассказали про образ героя, Жене понравилось, и он согласился».

Все вышедшие части проекта «Фишер» (18+) доступны в онлайн-кинотеатре Wink.