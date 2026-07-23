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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинске водитель иномарки протаранил дом

13:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске водитель иномарки протаранил дом
13:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
77
0

Мужчина госпитализирован.

Воткинск. Удмуртия. Днём 22 июля на улице Пугачёва произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых влетел в дом. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Сангйонг Кайрон» в пути следования выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Исузу» под управлением 51-летнего мужчины. После удара «Кайрон» по инерции врезался в дом.

В результате происшествия водитель «Сангйонг Кайрон» получил травмы и был госпитализирован. Водитель «Исузу» не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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13:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП