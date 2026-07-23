Удмуртия. В Удмуртии с 23 июля на участках федеральной трассы Р-243 в Якшур-Бодьинском и Игринском районах ввели реверсивное движение на время проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Работы будут проводиться с 175 по 199 км федеральной дороги. Вблизи деревень Соловьи Якшур-Бодьинского района и Загребино Игринского района действует реверсивное движение с поочередным пропуском транспорта и ограничение скорости до 50 км/ч.

Напомним, также с 22 июля ограничения движения ввели на участке федеральной трассы в Алнашском районе.