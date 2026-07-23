Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Снос ижевской кирхи Лонгрид Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид

На участке федеральной трассы в двух районах Удмуртии ввели реверсивное движение

11:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
На участке федеральной трассы в двух районах Удмуртии ввели реверсивное движение
11:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#Игринский район\n#Миндортранс Удмуртии\n#ограничение движения\n#федеральная трасса
Источник фото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
115
0

Около деревень Соловьи и Загребино дорожники обновляют асфальт.

Удмуртия. В Удмуртии с 23 июля на участках федеральной трассы Р-243 в Якшур-Бодьинском и Игринском районах ввели реверсивное движение на время проведения дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Работы будут проводиться с 175 по 199 км федеральной дороги. Вблизи деревень Соловьи Якшур-Бодьинского района и Загребино Игринского района действует реверсивное движение с поочередным пропуском транспорта и ограничение скорости до 50 км/ч.

Напомним, также с 22 июля ограничения движения ввели на участке федеральной трассы в Алнашском районе.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:54, 23 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
115
0
#Удмуртия\n#Якшур-Бодьинский район\n#Игринский район\n#Миндортранс Удмуртии\n#ограничение движения\n#федеральная трасса