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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Текущее благоустройство набережной Ижевского пруда обещают завершить до конца августа

09:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Текущее благоустройство набережной Ижевского пруда обещают завершить до конца августа
09:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: udmurt.ru
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0

Готовность объекта составляет 80%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вступает в завершающую стадию благоустройство набережной имени Дудина на участке от эспланады до устья реки Подборенки. Готовность объекта достигла 80%. Ход работ проверил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Площадь будущего общественного пространства составляет 50 тысяч квадратных метров. Здесь появятся амфитеатр, сцена, веломаршруты, система видеонаблюдения и круглогодичная инфраструктура.

«Этот объект находится на особом контроле. Срок завершения работ — до конца августа, и на текущий момент есть все основания полагать, что этот срок будет выдержан», — отметил Роман Ефимов.

К работам приступили в 2024 году. Сейчас на объекте трудятся 87 специалистов, задействовано 8 единиц техники.

Как рассказал директор компании-подрядчика Роман Горулев, сейчас ведутся отделочные и монтажные работы: укладка гранита на лестницах у амфитеатра, монтаж системы водополива и водоотводных лотков, укладка плитки, брусчатки и рулонного газона. Параллельно прокладывают кабели видеонаблюдения и сетей связи, монтируют наружное освещение, включая архитектурную подсветку. До конца августа предстоит завершить устройство пешеходных и велодорожек, установить малые архитектурные формы, в том числе арт-объект «Краденое солнце».

Кроме того, здесь высадят деревья и кустарники. Также установят три текстовых арт-объекта с использованием шрифта Ижевска, разработанного в 2020 году. Название «Ижкар» будет выполнено из дерева с перфорацией в виде орнамента, а композицию «1760» высотой 1,2 метра сделают из бетона разных цветов.

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09:30, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство