Увинский район. Удмуртия. В селе Булай Увинского района утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Трагедия произошла 22 июля на местном пруду. Тело ребёнка было обнаружено и поднято из воды очевидцами.

По данному факту Увинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как установили следователи, мальчик находился на водоёме без присмотра взрослых. Пруд, где произошла трагедия, не оборудован для купания.

В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.