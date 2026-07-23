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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Увинском районе утонул 13-летний мальчик

08:03, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Увинском районе утонул 13-летний мальчик
08:03, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ува\n#Удмуртия\n#гибель людей
Источник фото: МЧС Удмуртии
77
0

Ребёнок находился на водоёме без присмотра взрослых, возбуждено уголовное дело

Увинский район. Удмуртия. В селе Булай Увинского района утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Трагедия произошла 22 июля на местном пруду. Тело ребёнка было обнаружено и поднято из воды очевидцами.

По данному факту Увинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как установили следователи, мальчик находился на водоёме без присмотра взрослых. Пруд, где произошла трагедия, не оборудован для купания.

В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

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08:03, 23 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
77
0
#Ува\n#Удмуртия\n#гибель людей