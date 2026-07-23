Ребёнок находился на водоёме без присмотра взрослых, возбуждено уголовное дело
Увинский район. Удмуртия. В селе Булай Увинского района утонул 13-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Трагедия произошла 22 июля на местном пруду. Тело ребёнка было обнаружено и поднято из воды очевидцами.
По данному факту Увинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Как установили следователи, мальчик находился на водоёме без присмотра взрослых. Пруд, где произошла трагедия, не оборудован для купания.
В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии.
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