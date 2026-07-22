Ижевск. Удмуртия. В Октябрьском районном суде Ижевска завершились прения сторон по уголовному делу бывшего министра природных ресурсов Удмуртии Дениса Удалова и экс-руководителя «Удмуртлеса» Руслана Эмир-Усейнова. Государственное обвинение запросило для фигурантов длительные сроки лишения свободы. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Для Дениса Удалова прокурор запросил 7 лет колонии, для Руслана Эмир-Усейнова — 6 лет. Обоим также предложено назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года.

Судья удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора ожидается 30 июля в 16:00.

По версии следствия, экс-чиновники обвиняются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Они фиктивно выполняли плановые показатели госконтракта в рамках нацпроекта «Экология», что подорвало работы по очистке реки Ува от донных отложений. Ущерб составил 23 млн рублей. Кроме того, обвиняемые необоснованно начисляли работникам «Удмуртлеса» зарплаты и премии, нанеся бюджету предприятия ущерб в размере 350 тысяч рублей.

Денис Удалов был задержан в апреле 2024 года, а Руслан Эмир-Усейнов — месяцем ранее.