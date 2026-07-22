Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель не платил за газ с января 2023 года и накопил долг в 340 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск.

Компании пришлось отключить абонента от газоснабжения. Поставщик газа уведомлял абонента о долге, но потребитель не реагировал. Кроме того, газовая компания начислила должнику пени в размере 96 тыс. рублей.

Для возобновления газоснабжения абоненту предстоит оплатить задолженность, пени, а также работы по отключению/подключению дома к газу.

Отмечается, что общая задолженность жителей Удмуртии за газ превышает 182 млн рублей.

Напомним, ранее в Ижевске и Завьяловском районе за долги отключили от газа 27 домов неплательщиков.