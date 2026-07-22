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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 300 тысяч рублей штрафа за газ накопил житель Ижевска с 2023 года

14:24, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Более 300 тысяч рублей штрафа за газ накопил житель Ижевска с 2023 года
14:24, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#Газпром\n#долги\n#отключения
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Его отключили от газоснабжения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель не платил за газ с января 2023 года и накопил долг в 340 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз и газораспределение Ижевск.

Компании пришлось отключить абонента от газоснабжения. Поставщик газа уведомлял абонента о долге, но потребитель не реагировал. Кроме того, газовая компания начислила должнику пени в размере 96 тыс. рублей.

Для возобновления газоснабжения абоненту предстоит оплатить задолженность, пени, а также работы по отключению/подключению дома к газу. 

Отмечается, что общая задолженность жителей Удмуртии за газ превышает 182 млн рублей.

Напомним, ранее в Ижевске и Завьяловском районе за долги отключили от газа 27 домов неплательщиков.

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14:24, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#Газпром\n#долги\n#отключения