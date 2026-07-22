Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии суд обязал железнодорожную компанию оборудовать пассажирские платформы станций Камбарка и Кама навесами. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее транспортная прокуратура Удмуртии установила, что на станциях Камбарка и Кама островные пассажирские платформы не оборудованы навесами для укрытия пассажиров от неблагоприятных погодных условий, что нарушает требования законодательства и создаёт неудобства пассажирам поездов.

Нарушения не были устранены, поэтому прокуратура подала иск в суд. Ленинский районный суд Ижевска обязал железнодорожную компанию оборудовать пассажирские платформы.