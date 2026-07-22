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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд обязал установить навесы от дождя на двух ЖД-станциях в Удмуртии

14:02, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Суд обязал установить навесы от дождя на двух ЖД-станциях в Удмуртии
14:02, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#Кама\n#железная дорога\n#ГЖД\n#прокуратура Удмуртии
Источник фото: Яндекс Карты
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Отсутствие навесов нарушает требования закона.

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии суд обязал железнодорожную компанию оборудовать пассажирские платформы станций Камбарка и Кама навесами. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее транспортная прокуратура Удмуртии установила, что на станциях Камбарка и Кама островные пассажирские платформы не оборудованы навесами для укрытия пассажиров от неблагоприятных погодных условий, что нарушает требования законодательства и создаёт неудобства пассажирам поездов.

Нарушения не были устранены, поэтому прокуратура подала иск в суд. Ленинский районный суд Ижевска обязал железнодорожную компанию оборудовать пассажирские платформы.

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14:02, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
84
0
#Удмуртия\n#Камбарка\n#Кама\n#железная дорога\n#ГЖД\n#прокуратура Удмуртии