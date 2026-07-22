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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске на 40% увеличилось предложение долгосрочной аренды жилья

12:21, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске на 40% увеличилось предложение долгосрочной аренды жилья
12:21, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аренда\n#Авито\n#жилье\n#съём жилья
Источник фото: ИИ
73
0

Больше всего выросло предложение однокомнатных квартир.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в июне 2026 года предложение долгосрочной аренды жилья увеличилось на 40% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Авито со ссылкой на данные Авито Недвижимость.

При этом значительнее всего предложение увеличилось в сегменте однокомнатных (+55%) и двухкомнатных квартир (+43%). Предложение в сегменте квартир-студий и трехкомнатного жилья выросло не так значительно — 13 и 19% соответственно.

При этом аналитики платформы начали фиксировать и рост спроса на аренду жилья — в Ижевске интересоваться съёмом квартиры стали на 13% чаще.

«По мере приближения к пику сезона, который традиционно приходится на август, интерес к долгосрочной аренде будет усиливаться, что может повлиять и на корректировку ставок. В данных уже заметны сигналы, предшествующие высокому сезону: рост числа объявлений сменился умеренным снижением во многих городах, тогда как интерес со стороны арендаторов, наоборот, увеличивается — люди заранее смотрят жильё с прицелом на осень и снимают лучшие из доступных вариантов в спокойной обстановке», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.

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12:21, 22 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аренда\n#Авито\n#жилье\n#съём жилья