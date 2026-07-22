Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в июне 2026 года предложение долгосрочной аренды жилья увеличилось на 40% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Авито со ссылкой на данные Авито Недвижимость.

При этом значительнее всего предложение увеличилось в сегменте однокомнатных (+55%) и двухкомнатных квартир (+43%). Предложение в сегменте квартир-студий и трехкомнатного жилья выросло не так значительно — 13 и 19% соответственно.

При этом аналитики платформы начали фиксировать и рост спроса на аренду жилья — в Ижевске интересоваться съёмом квартиры стали на 13% чаще.

«По мере приближения к пику сезона, который традиционно приходится на август, интерес к долгосрочной аренде будет усиливаться, что может повлиять и на корректировку ставок. В данных уже заметны сигналы, предшествующие высокому сезону: рост числа объявлений сменился умеренным снижением во многих городах, тогда как интерес со стороны арендаторов, наоборот, увеличивается — люди заранее смотрят жильё с прицелом на осень и снимают лучшие из доступных вариантов в спокойной обстановке», — комментирует руководитель категории долгосрочной аренды Авито Недвижимости Константин Каменев.