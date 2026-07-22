Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут подрядчика на снос недостроя на улице 30 лет Победы, 102. Здание стоит недостроенным с 1990-х годов возле Республиканского центра психического здоровья. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о комплексе зданий, куда входят общежитие, учебно-лабораторный корпус, котельная, овощехранилище, трансформаторная и хозблок. Строительство объектов для УдГАУ (ИжГСХА) было начато в 1992 году, но так и не завершилось. В настоящее время участок передан в собственность Удмуртии.

Общая сметная стоимость работ превышает 60 млн рублей.

Напомним, на месте этого участка планируется построить первый в Ижевске хоспис для детей и взрослых.



