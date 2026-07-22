Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид

В Ижевске снесут недострой у Центра психического здоровья

12:14, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске снесут недострой у Центра психического здоровья
12:14, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшки\n#снос
Источник фото: Руслан Мельников
301
0

Комплекс зданий ранее принадлежал УдГАУ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ищут подрядчика на снос недостроя на улице 30 лет Победы, 102. Здание стоит недостроенным с 1990-х годов возле Республиканского центра психического здоровья. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о комплексе зданий, куда входят общежитие, учебно-лабораторный корпус, котельная, овощехранилище, трансформаторная и хозблок. Строительство объектов для УдГАУ (ИжГСХА) было начато в 1992 году, но так и не завершилось. В настоящее время участок передан в собственность Удмуртии. 

Общая сметная стоимость работ превышает 60 млн рублей.

Напомним, на месте этого участка планируется построить первый в Ижевске хоспис для детей и взрослых.

 


 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:14, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#заброшки\n#снос