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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Поставки бензина в районы Удмуртии могут вырасти к августу

08:11, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Поставки бензина в районы Удмуртии могут вырасти к августу
08:11, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливо\n#топливный кризис
Источник фото: ИА "Сусанин"
151
0

Крупнейшие топливные компании уже увеличили поступление топлива. 

Ижевск. Удмуртия. Крупнейшие топливные компании увеличили поступление бензина в районы Удмуртии. При этом, по оценкам властей, есть потенциал для дальнейшего наращивания объёмов к августу. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Ефимов по итогам заседания оперативного штаба по топливу.

По словам председателя правительства, последние три недели уровень потребления топлива в республике превышает показатели прошлого июля на 17–20%. В выходные дни спрос снижается, а в начале недели - растёт. Роман Ефимов отметил, что все аварийные и специальные службы, а также дорожная техника и транспорт полностью обеспечены топливом.

Согласно данным нефтяных компаний, 40% всех транзакций на АЗС приходится на заправки по 10 литров, хотя установленный лимит в Удмуртии составляет 30 литров. По мнению премьер-министра, это свидетельствует о том, что большое количество людей встают в очереди на заправках даже при отсутствии реальной необходимости, что создаёт дополнительный ажиотаж.

«Сейчас результат зависит не от объёма поставок — как уже сказал, объёмы растут — а от суммы наших решений. Каждый из нас своим спокойствием приближает возвращение к норме», — подчеркнул Роман Ефимов.   

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08:11, 22 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#топливо\n#топливный кризис