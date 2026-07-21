Пермь. Пермский край. Житель Удмуртии стал фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Мужчина действовал в составе группы лиц, сообщили в пресс-службе Следкома Пермского края.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. В числе обвиняемых — двое жителей Чайковского и житель Удмуртии.

По данным следствия, в состав группы входили трое мужчин и одна женщина. Организатор подыскивал несовершеннолетних для участия в съёмках, участники арендовали квартиры в Чайковском и приобретали оборудование. Готовый контент размещался на международных онлайн-площадках в теневом сегменте интернета. Доход от продажи материалов фигуранты получали в криптовалюте, которую затем конвертировали в рубли.

Установлено, что жертвами преступников стали десять девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 16 лет. Противоправная деятельность велась с мая 2024 по июль 2025 года.

Фигурантов обвиняют в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использовании детей в целях создания такого контента, половом сношении и развратных действиях в отношении лиц, не достигших 14- и 16-летнего возраста, а также «отмывании» преступно полученных средств. Один из обвиняемых также проходит по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка.

В ходе обысков изъяты компьютеры, съёмочное оборудование, средства связи и реквизит. Проведены судебно-медицинские, компьютерные и психолого-искусствоведческие экспертизы.

Трое обвиняемых находятся под стражей. Одна из фигуранток заключила досудебное соглашение, дело в отношении неё выделено в отдельное производство. Организатор преступной группы объявлен в международный розыск. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.