Ижевск. Удмуртия. В редакцию ИА «Сусанин» поступили документы, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах под видом официальных указов и распоряжений главы Удмуртии. В них говорится о якобы обязательном привлечении госслужащих, студентов и членов ветеранских организаций к уборочной кампании в сельхозпредприятиях республики.

В администрации главы и правительства Удмуртии подтвердили, что данные документы являются фейковыми. Никаких нормативных правовых актов с таким содержанием не издавалось.

В поддельных бумагах, в частности, утверждалось, что с 20 июля 2026 года в республике формируются добровольные трудовые отряды, а органы власти и вузы якобы обязаны направить не менее 5% сотрудников и студентов на сельхозработы. Также фейковые документы содержали пункты о сохранении заработной платы для госслужащих, зачёте работы студентов в качестве практики и выплатах не ниже МРОТ.