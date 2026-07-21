Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Прогулялся ночью по «одному из самых опасных» районов Ижевска Лонгрид АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид

В соцсетях распространяют фейковый указ главы Удмуртии о трудовых отрядах

13:20, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В соцсетях распространяют фейковый указ главы Удмуртии о трудовых отрядах
13:20, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки
Источник фото: ИА «Сусанин»
107
0

В администрации главы и правительстве региона подтвердили, что документы о принудительном привлечении студентов и госслужащих к уборке урожая — подделка.

Ижевск. Удмуртия. В редакцию ИА «Сусанин» поступили документы, которые распространяются в социальных сетях и мессенджерах под видом официальных указов и распоряжений главы Удмуртии. В них говорится о якобы обязательном привлечении госслужащих, студентов и членов ветеранских организаций к уборочной кампании в сельхозпредприятиях республики.

В администрации главы и правительства Удмуртии подтвердили, что данные документы являются фейковыми. Никаких нормативных правовых актов с таким содержанием не издавалось.

В поддельных бумагах, в частности, утверждалось, что с 20 июля 2026 года в республике формируются добровольные трудовые отряды, а органы власти и вузы якобы обязаны направить не менее 5% сотрудников и студентов на сельхозработы. Также фейковые документы содержали пункты о сохранении заработной платы для госслужащих, зачёте работы студентов в качестве практики и выплатах не ниже МРОТ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:20, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки