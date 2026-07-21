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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В «Лудорвае» пройдёт юбилейный фестиваль «ГуртFEST»

13:14, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В «Лудорвае» пройдёт юбилейный фестиваль «ГуртFEST»
13:14, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#фестиваль\n#культура
Источник фото: Владимир Соловьёв
98
0

Гостей ждёт запуск ветряной мельницы 1912 года, мастер-классы и выступления коллективов.

Завьялово. Удмуртия. 15 августа в музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе в десятый раз пройдёт фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST» (0+). Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

Гостей праздника ждёт погружение в традиционную культуру Родникового края: ремёсла, живая музыка и атмосфера деревенского быта. Откроет программу торжественный запуск ветряной мельницы 1912 года постройки. Сразу после запуска состоится большой хоровод.

Для посетителей подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по народным ремёслам, выступления творческих коллективов, интерактивные игры, демонстрация деревенских подворий и дегустация продукции местных производителей.

Фестиваль начнётся в 12:00. Вход свободный.

 


 

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13:14, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#фестиваль\n#культура