Гостей ждёт запуск ветряной мельницы 1912 года, мастер-классы и выступления коллективов.
Завьялово. Удмуртия. 15 августа в музее-заповеднике «Лудорвай» в Завьяловском районе в десятый раз пройдёт фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST» (0+). Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.
Гостей праздника ждёт погружение в традиционную культуру Родникового края: ремёсла, живая музыка и атмосфера деревенского быта. Откроет программу торжественный запуск ветряной мельницы 1912 года постройки. Сразу после запуска состоится большой хоровод.
Для посетителей подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по народным ремёслам, выступления творческих коллективов, интерактивные игры, демонстрация деревенских подворий и дегустация продукции местных производителей.
Фестиваль начнётся в 12:00. Вход свободный.
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