Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси начали строительство четырёхквартирного дома блокированной застройки для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщил глава Сюмсинского района Павел Кудрявцев на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас на улице Нефтяников завершён нулевой цикл работ и заложен фундамент будущего здания. Строительство ведёт индивидуальный предприниматель Олег Шелгунов за собственные средства по проекту, согласованному с администрацией района.

После завершения строительства администрация района закупит квартиры для новосёлов. Финансирование обеспечат за счёт средств республиканского бюджета и Фонда развития территорий.

Сдать дом в эксплуатацию планируют до конца 2026 года. Четыре квартиры получат семьи, состоящие на очереди на переселение из аварийного жилья.

Всего до конца года в Сюмсинском районе планируют обеспечить новым жильём или выплатить компенсации шести семьям. Ещё две семьи переселят по схеме выкупа их нынешней недвижимости.