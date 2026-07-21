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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд взыскал с можгинского МУП ЖКХ 100 тысяч рублей за дорожную аварию

11:46, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд взыскал с можгинского МУП ЖКХ 100 тысяч рублей за дорожную аварию
11:46, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#компенсация
Источник фото: arzik2
0

Женщина получила травмы в ДТП с участием служебного автомобиля.

Можга. Удмуртия. Можгинский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда к МУП ЖКХ, сообщает пресс-служба судов Удмуртии. Причиной обращения стало ДТП, произошедшее в декабре 2025 года.

Установлено, что 61-летняя женщина на автомобиле «Рено Логан» попала в аварию. Виновником признан водитель «УАЗа», работавший в можгинском МУП ЖКХ. Машина на момент происшествия принадлежала предприятию.

В результате женщина получила травмы. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала их как лёгкие. Пострадавшая провела пять дней на стационарном лечении в травматологии, затем ещё месяц лечилась амбулаторно.

Представитель ответчика просила снизить размер компенсации, ссылаясь на требования разумности и справедливости. В итоге суд взыскал с предприятия в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, а также 38 тысяч рублей судебных расходов.

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11:46, 21 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП\n#компенсация