Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе началось создание территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

15 июля активисты и уличкомы деревни Бажаново собрались, чтобы обсудить будущее своей территории. Решение о создании ТОС было принято единогласно. Староста Ольга Крючкова уже подала официальное заявление о границах новой структуры.

Глава района Александр Деев пообещал оперативно рассмотреть документы и вынести их на обсуждение ближайшей сессии.

Напомним, что практика создания ТОС уже получила развитие в Ижевске. С 2022 года Городская дума занимается поддержкой территориального общественного самоуправления, а в 2023 году был упрощён порядок его создания. В столице республики зарегистрировано четыре ТОСа, объединивших 6,5 тысячи жителей.