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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На Северном кладбище Ижевска отремонтируют мемориал на братской могиле погибших металлургов

09:50, 20 июля, 2026
На Северном кладбище Ижевска отремонтируют мемориал на братской могиле погибших металлургов
09:50, 20 июля, 2026
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#история\n#благоустройство
Источник фото: vk.ru/izh_iskra
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Трагедия произошла в 1935 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Северном кладбище начали ремонтировать памятник на братской могиле рабочих металлургического завода, погибших в результате аварии весной 1935 года. Об этом сообщается в группе «Ижевская Искра».

Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 марта 1935 года на литье стали. При пересменке была допущена халатность: к работе приступили с непросушенным ковшом. В результате сталь выплеснулась, образовался пар, от которого погибли несколько человек, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Шесть погибших рабочих похоронили в братской могиле на Северном кладбище, а в 1960-х годах на захоронении установили металлический обелиск. С годами памятник обветшал.

19 июля, в День металлурга, начался ремонт памятника. Работы идут силами неравнодушных людей.

«Наконец-то погода позволила приступить к обновлению обелиска на братской могиле погибших сталеваров. Счистили с памятника грязь, плесень и отслаивающуюся краску. Впереди латание щелей, грунтование и покраска эмалью. Надеемся, природа подарит хотя бы пару недель относительно тёплой и сухой погоды», — говорится в сообщении.

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09:50, 20 июля, 2026
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище\n#история\n#благоустройство