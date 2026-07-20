Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Северном кладбище начали ремонтировать памятник на братской могиле рабочих металлургического завода, погибших в результате аварии весной 1935 года. Об этом сообщается в группе «Ижевская Искра».

Трагедия произошла в ночь с 15 на 16 марта 1935 года на литье стали. При пересменке была допущена халатность: к работе приступили с непросушенным ковшом. В результате сталь выплеснулась, образовался пар, от которого погибли несколько человек, ещё несколько получили тяжёлые ранения.

Шесть погибших рабочих похоронили в братской могиле на Северном кладбище, а в 1960-х годах на захоронении установили металлический обелиск. С годами памятник обветшал.

19 июля, в День металлурга, начался ремонт памятника. Работы идут силами неравнодушных людей.

«Наконец-то погода позволила приступить к обновлению обелиска на братской могиле погибших сталеваров. Счистили с памятника грязь, плесень и отслаивающуюся краску. Впереди латание щелей, грунтование и покраска эмалью. Надеемся, природа подарит хотя бы пару недель относительно тёплой и сухой погоды», — говорится в сообщении.