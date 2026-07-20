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В Хохряках установят новый остановочный павильон

08:30, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Хохряках установят новый остановочный павильон
08:30, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Удмуртия\n#транспорт\n#остановки
Источник фото: Яндекс Карты
32
0

На эти цели из бюджета Завьяловского района выделено более 400 тысяч рублей.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района плануруют заменить остановку общественного транспорта. Идёт поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

На выполнение работ выделено 438 тысяч рублей. Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит до 1 сентября выполнить работы по установке остановочного павильона.  Гарантийный срок составит 36 месяцев с момента подписания документа о приёмке.

В случае выявления дефектов в гарантийный период подрядчик обязан устранить их за свой счёт. 
 

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08:30, 20 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Удмуртия\n#транспорт\n#остановки