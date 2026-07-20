На эти цели из бюджета Завьяловского района выделено более 400 тысяч рублей.
Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района плануруют заменить остановку общественного транспорта. Идёт поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.
На выполнение работ выделено 438 тысяч рублей. Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит до 1 сентября выполнить работы по установке остановочного павильона. Гарантийный срок составит 36 месяцев с момента подписания документа о приёмке.
В случае выявления дефектов в гарантийный период подрядчик обязан устранить их за свой счёт.
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