Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района плануруют заменить остановку общественного транспорта. Идёт поиск подрядчика, сообщается на портале госзакупок.

На выполнение работ выделено 438 тысяч рублей. Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит до 1 сентября выполнить работы по установке остановочного павильона. Гарантийный срок составит 36 месяцев с момента подписания документа о приёмке.

В случае выявления дефектов в гарантийный период подрядчик обязан устранить их за свой счёт.

