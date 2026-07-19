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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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25 июля состоится женский мотопробег по маршруту Ижевск-Люк

13:46, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
25 июля состоится женский мотопробег по маршруту Ижевск-Люк
13:46, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
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#мотопробег\n#мотоциклы\n#женщина за рулём\n#РПЦ\n#монастырь\n#Православие
Источник фото: ИИ
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Старт начнется в 11:00 с молебна на парковке Михаило-Архангельского собора.

Ижевск. Удмуртия. 25 июля состоится женский мотопробег по маршруту Ижевск-Люк (18+). Об этом сообщает Комиссия по вопросам семьи, демографии и защите материнства при Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ. 

Акция приурочена к 90-летию первого женского пробега на мотоциклах Иж-7 из Ижевска в Москву. Стартующий мотопробег также направлен на сохранение семейных ценностей, помощь семье, поддержку материнства и детства, профилактику абортов. 

Старт начнется в 11:00 с молебна на парковке Михаило-Архангельского собора (0+). На месте состоится  семейный праздник, детские развлечения, фотосессия на мотоциклах и угощения. Мотопробег завершится в монастыре села Люк Завьяловского района. 

 

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13:46, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
1
0
#мотопробег\n#мотоциклы\n#женщина за рулём\n#РПЦ\n#монастырь\n#Православие