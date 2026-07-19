Ижевск. Удмуртия. 25 июля состоится женский мотопробег по маршруту Ижевск-Люк (18+). Об этом сообщает Комиссия по вопросам семьи, демографии и защите материнства при Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ.

Акция приурочена к 90-летию первого женского пробега на мотоциклах Иж-7 из Ижевска в Москву. Стартующий мотопробег также направлен на сохранение семейных ценностей, помощь семье, поддержку материнства и детства, профилактику абортов.

Старт начнется в 11:00 с молебна на парковке Михаило-Архангельского собора (0+). На месте состоится семейный праздник, детские развлечения, фотосессия на мотоциклах и угощения. Мотопробег завершится в монастыре села Люк Завьяловского района.