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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из Глазова отправили первую партию автошин на переработку

11:59, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Из Глазова отправили первую партию автошин на переработку
11:59, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
28
0
#Глазов\n#утилизация\n#шины
Источник фото: Администрация Глазова
28
0

На завод вторсырья отправлено три большегруза с покрышками.

Глазов. Удмуртия. Из Глазова отправили первую партию автошин на переработку. Итоги акции опубликовала городская администрация в соцсетях. 

С точки временного складирования отработанных шин вывезли три фуры покрышек. Каждый большегруз вместил по 9 тонн резины. Её доставили на предприятие по переработке нефтеперерабатывающего завода, где измельченные шины превращают в новый продукт.

В сборе покрышек приняли участие молодые работники Чепецкого механического завода. Это был квест «Глазов без покрышек». Управляющие компании и коммунальные службы собирали резину на площадках ТКО. 

Напомним, в Ижевске в июне за три дня горожане сдали более 60 тонн старых автошин. 

 

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11:59, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
28
0
#Глазов\n#утилизация\n#шины