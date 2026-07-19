Глазов. Удмуртия. Из Глазова отправили первую партию автошин на переработку. Итоги акции опубликовала городская администрация в соцсетях.

С точки временного складирования отработанных шин вывезли три фуры покрышек. Каждый большегруз вместил по 9 тонн резины. Её доставили на предприятие по переработке нефтеперерабатывающего завода, где измельченные шины превращают в новый продукт.

В сборе покрышек приняли участие молодые работники Чепецкого механического завода. Это был квест «Глазов без покрышек». Управляющие компании и коммунальные службы собирали резину на площадках ТКО.

Напомним, в Ижевске в июне за три дня горожане сдали более 60 тонн старых автошин.