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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На трассе «Сарапул — Воткинск» временно ограничат движение 7 и 12 августа

10:52, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
На трассе «Сарапул — Воткинск» временно ограничат движение 7 и 12 августа
10:52, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
47
0
#велоспорт\n#движение транспорта\n#дорожное движение
Источник фото: ИА "Сусанин"
47
0

Там будет проходить Первенство России по велосипедному спорту.

Сарапул. Удмуртия. На автотрассе «Сарапул — Воткинск» временно ограничат движение 7 и 12 августа — с 10:00 часов до 15:00 часов. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Удмуртии в социальных сетях. 

Ограничение движения запланировано на участке автодороги регионального значения, проходящего по территориям Воткинского и Завьяловского районов (с км 44 +300 по км 59 +354). Это связано с проведением Первенства России по велосипедному спорту (6+).

В эти дни водителям необходимо заранее планировать альтернативные маршруты.

 

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10:52, 19 июля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
47
0
#велоспорт\n#движение транспорта\n#дорожное движение