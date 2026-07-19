Сарапул. Удмуртия. На автотрассе «Сарапул — Воткинск» временно ограничат движение 7 и 12 августа — с 10:00 часов до 15:00 часов. Об этом предупреждает Госавтоинспекция Удмуртии в социальных сетях.

Ограничение движения запланировано на участке автодороги регионального значения, проходящего по территориям Воткинского и Завьяловского районов (с км 44 +300 по км 59 +354). Это связано с проведением Первенства России по велосипедному спорту (6+).

В эти дни водителям необходимо заранее планировать альтернативные маршруты.