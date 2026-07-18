Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Глава СК России заинтересовался делом ижевчанина, которому почти десять лет не выдают положенную квартиру

15:41, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Глава СК России заинтересовался делом ижевчанина, которому почти десять лет не выдают положенную квартиру
15:41, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#уголовное дело\n#права гражданина
Источник фото: Информационный центр СК России
218
0

С 2017 года мужчина не может получить положенное ему жильё.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования дела о нарушении жилищных прав жителя Ижевска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее в приёмную Бастрыкина обратился мужчина, который в детском возрасте остался без попечения родителей. С 2017 года он стоит в очереди на получение жилья, которое ему положено по закону.

«Однако до настоящего времени мер к реализации его прав не принято. Заявитель вместе с супругой вынужден проживать в арендованном за свой счет жилье. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования этого дела, а также о принимаемых мерах для решения проблемы гражданина.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:41, 18 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
218
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Александр Бастрыкин\n#уголовное дело\n#права гражданина