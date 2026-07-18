Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования дела о нарушении жилищных прав жителя Ижевска. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее в приёмную Бастрыкина обратился мужчина, который в детском возрасте остался без попечения родителей. С 2017 года он стоит в очереди на получение жилья, которое ему положено по закону.

«Однако до настоящего времени мер к реализации его прав не принято. Заявитель вместе с супругой вынужден проживать в арендованном за свой счет жилье. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе и результатах расследования этого дела, а также о принимаемых мерах для решения проблемы гражданина.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.