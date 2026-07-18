Сарапул. Удмуртия. С конца июля из Нижнего Новгорода можно будет добраться до Сарапула на скоростном катере на подводных крыльях «Метеор 120Р». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось о продлении речного маршрута «Казань — Сарапул» до Перми.

27 июля отправится первый рейс навигации 2026 года по маршруту «Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь». Отмечается, что скоростное речное сообщение соединит Нижегородскую область, Республику Марий Эл, Чувашскую Республику, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику и Пермский край.

На протяжении всего маршрута предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров. На участке Казань — Сарапул судно выполнит остановки в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах. После прибытия в Сарапул предусмотрена ночная стоянка судна. На следующий день рейс продолжится по маршруту Сарапул — Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке, Краснокамске. После ночной остановки в Перми судно отправится по обратному маршруту.

«Такой составной маршрут позволит пассажирам совершать поездки как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками, расширяя возможность скоростного речного сообщения и внутреннего туризма», — пишет Интерфакс.

Напомним, с лета 2026 года Сарапул вновь начал принимать туристические теплоходы после строительства модульного причала.