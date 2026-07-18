По пути он будет останавливаться в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире.
Ижевск. Удмуртия. Дополнительный поезд по маршруту Ижевск — Москва будет ходить с 30 июля, а также с 1 по 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Он будет отбывать из Ижевска по нечётным дням в 13:50 и прибывать в столицу на следующие сутки в 10:30.
Из Москвы он будет отправляться 31 июля, а также со 2 по 30 августа по чётным дням. Начало пути в 14:00, прибытие в Ижевск на следующие сутки в 12:50.
В пути следования предусмотрены остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде, Владимире и других.
«В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и его сопровождающего. В ряде вагонов предусмотрена услуга перевозки животных», — говорится в сообщении.
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