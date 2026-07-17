Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за июнь 2026 года годовая инфляция повысилась на 0,69%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка России.

Так, в июне инфляция составила 6,35% после 6,20% — в мае текущего года. Больше всего за месяц увеличилась стоимость услуг и продуктов, а цены на непродовольственные товары росли умеренно.

Продукты

В Удмуртии в июне выросли цены на овощи «борщевого набора» (+2,90%) — это лук, картофель, капуста. Как отмечается в аналитической записке Банка России, это связано со снижением их предложения из-за уменьшения запасов овощей прошлого сезона в преддверии поступления нового урожая. Также продолжил дорожать сахар за счёт сезонного повышения спроса на него (+1,68%). Выросли цены в сегменте общественного питания (+1,61%) — рестораны и кафе переносили в стоимость блюд возросшие издержки на продукты, аренду помещений и обслуживание оборудования. При этом подешевели яйца (-9,24%) в связи с ростом их производства.

Непродовольственные товары

Подорожали моющие и чистящие средства (+1,61%), парфюмерия и косметика (+1,35%), а также обувь (1,27%). Также выросли цены на автомобильное топливо (+1,03%). При этом снизились цены на телевизоры (-2,19%) и смартфоны (-1,06%). Это связано с охлаждением спроса из-за высоких ставок по потребительским кредитам и произошедшим ранее укреплением рубля.

Услуги

Среди них сильнее всего подорожали телекоммуникационные услуги (+7,86%). Операторы увеличили абонентские платы за пакеты услуг сотовой связи. Это связано с удорожанием содержания и модернизации оборудования. Всего за год сотовая связь стала дороже на 17,90%.

Также выросла стоимость зарубежного туризма (+4,38%), что объясняется сезонным ростом спроса на данную услугу.

Отмечается, что цены в Удмуртии в июне росли медленнее, чем в целом по стране, но годовая инфляция осталась выше (6,02% в среднем по России). Этому способствовал более высокий, по сравнению с общероссийским, рост производства молочных продуктов, делятся в Банке России.

В России инфляция за май составляла 5,31%, но в июне она существенно выросла.

«Значительно подорожали товары и услуги с часто меняющимися ценами (нефтепродукты, овощи и фрукты, тарифы). Цены на бензин и дизельное топливо выросли из-за сокращения производства и поставок на АЗС при сезонно высоком спросе. Цены на овощи и фрукты скорректировались вверх после нетипичного снижения в апреле – мае. Выросли тарифы на связь, которые меняются нечасто, но ступенчато», — комментируют в Банке России.

При этом часть товаров (подержанные импортные автомобили, телерадио- и электротовары, инструменты и оборудование, средства связи) дешевеют.