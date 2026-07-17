Ижевск. Удмуртия. Врачи ЛОР-отделения Первой республиканской клинической больницы Удмуртии провели сложную операцию пациентке, которая четыре года мучилась от заложенности носа и кровянистых корок после перенесённого COVID-19. Об этом сообщается в группе больницы в VK.

Промывания и спреи не помогали, лечение у ЛОР-врачей по месту жительства эффекта не дало. В больнице ей поставили диагноз: седловидная деформация носа и образование сквозного отверстия носовой перегородки. Это состояние часто встречается у пациентов, перенёсших тяжёлые респираторные инфекции, которые вызывают истончение хрящевой ткани.

Специалисты провели двухэтапное хирургическое вмешательство. На первом этапе у пациентки взяли фрагмент реберного хряща для будущего трансплантата. Затем с помощью эндоскопической техники врачи закрыли дефект перегородки и восстановили форму носа.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день дыхание у пациентки полностью восстановилось.