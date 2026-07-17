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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии прооперировали женщину, страдавшую от коронавирусных осложнений

15:49, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии прооперировали женщину, страдавшую от коронавирусных осложнений
15:49, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#хирургия\n#коронавирус
Источник фото: 1 РКБ
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Операция на носу прошла в 1-й РКБ.

Ижевск. Удмуртия. Врачи ЛОР-отделения Первой республиканской клинической больницы Удмуртии провели сложную операцию пациентке, которая четыре года мучилась от заложенности носа и кровянистых корок после перенесённого COVID-19. Об этом сообщается в группе больницы в VK.

Промывания и спреи не помогали, лечение у ЛОР-врачей по месту жительства эффекта не дало. В больнице ей поставили диагноз: седловидная деформация носа и образование сквозного отверстия носовой перегородки. Это состояние часто встречается у пациентов, перенёсших тяжёлые респираторные инфекции, которые вызывают истончение хрящевой ткани.

Специалисты провели двухэтапное хирургическое вмешательство. На первом этапе у пациентки взяли фрагмент реберного хряща для будущего трансплантата. Затем с помощью эндоскопической техники врачи закрыли дефект перегородки и восстановили форму носа.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день дыхание у пациентки полностью восстановилось.

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15:49, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#хирургия\n#коронавирус