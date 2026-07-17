Роспотребнадзор признал, что в домашних условиях было невозможно обеспечить пищевую безопасность продукции.
Киясово. Удмуртия. Малопургинский районный суд запретил самозанятому жителю Киясово готовить роллы на дому и продавать их. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Мужчина продавал суши и роллы в Киясово через социальную сеть. Установлено, что предприниматель оказывал услуги общественного питания и доставки.
В Роспотребнадзоре пояснили, что обеспечить безопасность продуктов питания в домашних условиях невозможно.
Ведомство обратилось в суд. В результате предприниматель обязан прекратить деятельность и удалить информацию о продаже продукции на своей странице в соцсети.
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