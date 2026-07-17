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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Суд запретил самозанятому из Удмуртии готовить суши на дому

15:07, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Суд запретил самозанятому из Удмуртии готовить суши на дому
15:07, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИА «Сусанин»
32
0

Роспотребнадзор признал, что в домашних условиях было невозможно обеспечить пищевую безопасность продукции.

Киясово. Удмуртия. Малопургинский районный суд запретил самозанятому жителю Киясово готовить роллы на дому и продавать их. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Мужчина продавал суши и роллы в Киясово через социальную сеть. Установлено, что предприниматель оказывал услуги общественного питания и доставки.

В Роспотребнадзоре пояснили, что обеспечить безопасность продуктов питания в домашних условиях невозможно.

Ведомство обратилось в суд. В результате предприниматель обязан прекратить деятельность и удалить информацию о продаже продукции на своей странице в соцсети.

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15:07, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес\n#Роспотребнадзор