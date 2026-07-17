Вожой. Удмуртия. Жительница деревни Вожой обратилась к администрации Завьяловского района с жалобой на состояние пешеходной переправы через реку Вожойка. После сильных дождей переправа ушла под воду.

16 июля в группах «Вконтакте» появилось сообщение от местной жительницы, в котором она призывала решить ситуацию с затоплением моста в деревне. Женщина также отметила, что мост разобрали месяц назад и после этого работа над починкой или установкой новой переправы не ведётся.

Как сообщили «Сусанину» в администрации Завьяловского района, 16 июля на переправе организовали пешеходный переход на существующих конструкциях моста. Завершить все ремонтные работы планируют до 1 сентября.

Напомним, ранее глава Удмуртии попросил глав городов и районов подготовиться к обильным осадкам.