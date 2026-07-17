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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В деревне Вожой в Удмуртии восстанавливают затопленный мост 

14:01, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
В деревне Вожой в Удмуртии восстанавливают затопленный мост 
14:01, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Удмуртия\n#Русский Вожой\n#жалоба
Источник фото: администрация Завьяловского района
26
0

Жительница деревни обратилась к администрации района в ижевских пабликах.

Вожой. Удмуртия. Жительница деревни Вожой обратилась к администрации Завьяловского района с жалобой на состояние пешеходной переправы через реку Вожойка. После сильных дождей переправа ушла под воду.

16 июля в группах «Вконтакте» появилось сообщение от местной жительницы, в котором она призывала решить ситуацию с затоплением моста в деревне. Женщина также отметила, что мост разобрали месяц назад и после этого работа над починкой или установкой новой переправы не ведётся.  

Как сообщили «Сусанину» в администрации Завьяловского района, 16 июля на переправе организовали пешеходный переход на существующих конструкциях моста. Завершить все ремонтные работы планируют до 1 сентября.

Напомним, ранее глава Удмуртии попросил глав городов и районов подготовиться к обильным осадкам.  

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14:01, 17 июля, 2026
Аграфена Костромская
Стажёр
26
0
#Удмуртия\n#Русский Вожой\n#жалоба