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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Депутат Госдумы взял на контроль доработку Генплана Ижевска по просьбе жителей Восточного посёлка

13:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Депутат Госдумы взял на контроль доработку Генплана Ижевска по просьбе жителей Восточного посёлка
13:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генплан Ижевска
Источник фото: izh.ru
53
0

Инициативная группа добивается сохранения индивидуальной застройки.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев встретился с жителями Восточного посёлка Ижевска, чтобы обсудить их предложения по корректировке Генплана города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

От жителей Восточного посёлка поступило более 300 обращений. 98% опрошенных высказались за сохранение текущей застройки. Сейчас территория отнесена к зоне многоквартирных домов до 9 этажей. Жители предлагают предусмотреть смешанную застройку с учётом мнения горожан.

В администрации пояснили, что все замечания систематизированы, многоквартирное строительство станет возможным только после разработки проекта планировки с учётом социальных объектов. Андрей Исаев взял вопрос на личный контроль.

Напомним, общественные обсуждения новой редакции Генплана в июне признаны несостоявшимися из-за технических проблем.

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13:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Генплан Ижевска