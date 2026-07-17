Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев встретился с жителями Восточного посёлка Ижевска, чтобы обсудить их предложения по корректировке Генплана города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

От жителей Восточного посёлка поступило более 300 обращений. 98% опрошенных высказались за сохранение текущей застройки. Сейчас территория отнесена к зоне многоквартирных домов до 9 этажей. Жители предлагают предусмотреть смешанную застройку с учётом мнения горожан.

В администрации пояснили, что все замечания систематизированы, многоквартирное строительство станет возможным только после разработки проекта планировки с учётом социальных объектов. Андрей Исаев взял вопрос на личный контроль.

Напомним, общественные обсуждения новой редакции Генплана в июне признаны несостоявшимися из-за технических проблем.