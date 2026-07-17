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Девять сайтов для покупки анаболиков заблокировали в Ижевске

12:09, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Девять сайтов для покупки анаболиков заблокировали в Ижевске
12:09, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#блокировка\n#сайт
Источник фото: ИИ
30
0

В препаратах содержатся сильнодействующие вещества, свободное распространение которых запрещено.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заблокировали девять сайтов, которые предлагали купить анаболики за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Удмуртская транспортная прокуратура нашла в интернете сайты, доставляющие из-за рубежа сильнодействующие лекарственные препараты.

«Указанные препараты являются анаболическими средствами для наращивания мышечной массы и содержат в своем составе сильнодействующие вещества, свободное распространение которых для применения в немедицинских целях запрещено», — говорится в сообщении.

Свободное распространение информации о таких препаратах законодательно запрещено, за нарушение установлена административная и уголовная ответственность. Также ввоз в Россию сильнодействующих веществ без разрешения на их импорт может привести к уголовной ответственности за контрабанду (статья 226.1).

По иску транспортного прокурора суд признал информацию на сайтах запрещенной к распространению. Доступ к сайтам заблокирован.

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12:09, 17 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
30
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#блокировка\n#сайт