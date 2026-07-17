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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Экс-чиновницу Росимущества осудили за взятку в 160 тысяч рублей

12:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Экс-чиновницу Росимущества осудили за взятку в 160 тысяч рублей
12:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: arzik2
107
0

Бывшая начальница отдела получила полтора года колонии и штраф в 3,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор бывшему руководящему работнику регионального управления Росимущества. Экс-чиновница признана виновной в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ по Удмуртии.

Женщина руководила отделом правового обеспечения и реализации арестованного имущества Межрегионального территориального управления Росимущества в Удмуртии и Кировской области.

Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками УФСБ совместно со Следкомом Удмуртии. Установлено, что женщина, используя свои должностные полномочия, получила взятку в размере 160 тысяч рублей от директора коммерческой организации. Деньги передавались за предоставление приоритетного права на реализацию наиболее ликвидного арестованного имущества.

В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину. С учётом этого обстоятельства суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бывшая чиновница оштрафована на 3,2 млн рублей, лишена права занимать должности на госслужбе в органах по управлению госимуществом на два года, а также лишена классного чина «советник государственной гражданской службы 1 класса» и звания «Ветеран труда».

Полученные в качестве взятки 160 тысяч рублей конфискованы в доход государства.

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12:14, 17 июля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд