Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию с рабочим визитом прибыла делегация группы компаний «Фармасинтез» во главе с президентом Викрамом Пуния. Главным событием поездки стала встреча руководства федерального холдинга с главой Удмуртии Александром Бречаловым и гендиректором ИЭМЗ «Купол» Фанилом Зиятдиновым. Об этом информирует пресс-служба руководителя и правительства республики.

На переговорах обсуждались планы по развитию совместного проекта по выпуску отечественных диализных растворов на площадке ижевского фармпредприятия «Рестер», которое является «дочкой» «Купола».

Днём ранее на полях международной выставки «Иннопром» при участии замглавы Минпромторга России Екатерины Приезжевой было оформлено трёхстороннее соглашение между компаниями «Фармасинтез», «Купол» и Правительством Удмуртии. Документ фиксирует совместные намерения сторон по реализации проекта. В ближайшее время специалисты федерального производителя проведут аудит производственных мощностей «Рестера», после чего определят дальнейшие этапы сотрудничества и приступят к практической работе.

По словам Александра Бречалова, подписанное соглашение — свидетельство высокой значимости партнёрства как для республики, так и для страны в целом. Регион привлекает системообразующего инвестора федерального уровня. При этом «Купол» и «Рестер» сохраняют и развивают уникальное для России производство лекарств, соответствующее мировым стандартам, что даёт положительный эффект и для бюджета Удмуртии. Власти региона, в свою очередь, готовы оказывать проекту всестороннюю поддержку.

На заводе «Рестер» планируется выпускать свыше 1 млн пакетов диализных растворов ежегодно. Такие объёмы позволят обеспечить непрерывную терапию пациентов с почечной недостаточностью по всей стране и полностью отказаться от зарубежных поставок. Только в Удмуртии в таких препаратах нуждаются более 50 человек — для их лечения требуется порядка 70 тыс. пакетов в год.