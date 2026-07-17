Ижевск. Удмуртия. В Ижевске под окнами жилых домов на улице Удмуртской горожане обнаружили человеческие кости. «Сусанин» получил комментарий по ситуации в администрации города.

Работы велись в рамках реконструкции улицы Удмуртской. У домов № 231, 233 и 235 была проложена траншея под коммуникации, но вместе с землёй на поверхности показались фрагменты человеческих костей.

В соцсетях горожане начали выкладывать фото и видео, удивляясь внезапным находкам.

Это, предположительно, останки горожан, похороненных на Троицком кладбище, существовавшем с 1810 по 1929 год. С 1950-х годов на территории бывшего некрополя, обращённого в парк, началась планомерная застройка: стадион «Зенит», Дворец спорта, корпуса УдГУ, Ледовый дворец, жилые дома и многое другое.



Источник фото: cyberleninka.ru

Сейчас территория кладбища имеет статус выявленного археологического памятника, границы которого проходят по восточным трибунам «Зенита», по улице Советской с юга, по Красногеройской — с севера, и почти доходят до улицы Ломоносова с запада.

В администрации пояснили, что в рамках благоустройства улицы Удмуртской в проектно-сметной документации закреплены требования по охране объектов культурного наследия.

«При обнаружении в ходе строительных работ останков или иных объектов, имеющих культурно-историческую ценность, подрядчик обязан приостановить работы и уведомить уполномоченные структуры. После этого на площадку привлекается специализированная археологическая группа для фиксации и изъятия находок. Для оперативного реагирования на подобные ситуации у подрядчика заключён договор со специализированной организацией, уполномоченной на проведение археологических работ», — сообщили в администрации.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Удмуртской уже проводились охранные археологические раскопки с южной стороны Троицкой церкви, где сейчас строится пандус. Работы требовали заглубления в землю до уровня залегания могил. Чтобы не разрушать археологический памятник, на стройплощадке прошли археологические исследования, в ходе которых останки, обнаруженные в 70-80 захоронениях, были изучены и аккуратно подняты на поверхность.

В прошлом году аналогичные раскопки шли на месте касс «Зенита», где планируется построить Студенческий спортивный центр. В ходе исследований археологи УдГУ наткнулись на редкую для Троицкого кладбища находку — братские могилы.