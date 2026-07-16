Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Зарядку для электрокаров установили в селе Шаркан в Удмуртии

16:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Зарядку для электрокаров установили в селе Шаркан в Удмуртии
16:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#электрокары
Источник фото: администрация Шарканского района
43
0

Она расположилась на стоянке администрации.

Шаркан. Удмуртия. В Шаркане владельцы электрокаров смогут зарядить своё авто с помощью новой зарядки. Об этом сообщает администрация Шарканского района.

Зарядную станцию установили по адресу: улица Советская, 43 (на стоянке Администрации).

«Установка оборудования реализована в рамках государственной программы — Федерального проекта «Производство инновационного транспорта», который является частью национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — говорится в сообщении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:00, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
43
0
#Удмуртия\n#Шарканский район\n#электрокары