Шаркан. Удмуртия. В Шаркане владельцы электрокаров смогут зарядить своё авто с помощью новой зарядки. Об этом сообщает администрация Шарканского района.

Зарядную станцию установили по адресу: улица Советская, 43 (на стоянке Администрации).

«Установка оборудования реализована в рамках государственной программы — Федерального проекта «Производство инновационного транспорта», который является частью национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — говорится в сообщении.