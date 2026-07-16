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Райан и Велина: в ЗАГСе Глазова назвали самые редкие имена для малышей за 6 месяцев 2026 года

15:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Райан и Велина: в ЗАГСе Глазова назвали самые редкие имена для малышей за 6 месяцев 2026 года
15:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ЗАГС\n#имена
Источник фото: ИИ
37
0

Также непопулярными оказались имена Олег и Нина.

Глазов. Удмуртия. ЗАГС Глазова назвал самые популярные и редкие имена, которые родители давали новорождённым за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Глазова.

За полгода в городе родилось больше мальчиков, чем девочек. Часто малышей называли: Марк, Тимофей, Ярослав, Артём и Александр. И всего один раз были записаны имена: Райан, Гордей, Олег, Потап, Лука, Даниэль, Валерий, Алан, Арслан, Леон.

Самыми популярными именами для девочек оказались: Анна, София, Ульяна, Мария и Ева. И лишь раз прозвучали имена: Малия, Камила, Роза, Коралина, Марианна, Николь, Велина, Ника, Нина, Майя, Злата, Ксения и Селена. 

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15:00, 16 июля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
37
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ЗАГС\n#имена