Глазов. Удмуртия. ЗАГС Глазова назвал самые популярные и редкие имена, которые родители давали новорождённым за шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщает управление ЗАГС администрации Глазова.

За полгода в городе родилось больше мальчиков, чем девочек. Часто малышей называли: Марк, Тимофей, Ярослав, Артём и Александр. И всего один раз были записаны имена: Райан, Гордей, Олег, Потап, Лука, Даниэль, Валерий, Алан, Арслан, Леон.

Самыми популярными именами для девочек оказались: Анна, София, Ульяна, Мария и Ева. И лишь раз прозвучали имена: Малия, Камила, Роза, Коралина, Марианна, Николь, Велина, Ника, Нина, Майя, Злата, Ксения и Селена.