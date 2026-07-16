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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Функция вызова такси с попутчиком «Вместе» станет доступна в Ижевске

14:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Функция вызова такси с попутчиком «Вместе» станет доступна в Ижевске
14:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси
Источник фото: ИИ
53
0

Всего тарифом с попутчиком можно воспользоваться в 76 городах России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сервис «Яндекс Go» добавят функцию «Вместе» — вызов такси с попутчиком. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Компания запустила тариф «Вместе» ещё в 31 городе России. Помимо Ижевска воспользоваться функцией стало можно в Калининграде, Барнауле, Кирове, Набережных Челнах, Ульяновске, Сургуте, Туле, Рязани, Твери, Анапе, Новороссийске, Иваново, Нальчике, Липецке, Калуге, Благовещенске, Йошкар-Оле, Вологде, Петрозаводске, Мурманске, Орле, Чите, Владимире, Тамбове, Таганроге, Улан-Удэ, Смоленске, Саранске, Волжском, Энгельсе.

Отмечается, что данная опция позволяет каждому из пассажиров экономить примерно 22% от стоимости индивидуальной поездки, а водителям — получать более высокий доход. Такая функция стала доступна уже в 76 городах страны.

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14:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси