Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сервис «Яндекс Go» добавят функцию «Вместе» — вызов такси с попутчиком. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Компания запустила тариф «Вместе» ещё в 31 городе России. Помимо Ижевска воспользоваться функцией стало можно в Калининграде, Барнауле, Кирове, Набережных Челнах, Ульяновске, Сургуте, Туле, Рязани, Твери, Анапе, Новороссийске, Иваново, Нальчике, Липецке, Калуге, Благовещенске, Йошкар-Оле, Вологде, Петрозаводске, Мурманске, Орле, Чите, Владимире, Тамбове, Таганроге, Улан-Удэ, Смоленске, Саранске, Волжском, Энгельсе.

Отмечается, что данная опция позволяет каждому из пассажиров экономить примерно 22% от стоимости индивидуальной поездки, а водителям — получать более высокий доход. Такая функция стала доступна уже в 76 городах страны.