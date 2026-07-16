Ижевск. Удмуртия. В Ижевске четверть опрошенных работников офисов сообщили, что у них возникают конфликты из-за работающих кондиционеров. Об этом сообщает пресс-служба платформы по поиску работы «SuperJob» («СуперДжоб») после проведённого опроса.

При этом 62% респондентов заявили, что у них в офисе подобных перепалок не возникает. Ещё 13% опрошенных работают в помещениях без кондиционеров.

Отмечается, что женщины чуть чаще конфликтуют из-за температуры в помещении, чем мужчины (27% против 23%). Также поколение 45+ чаще рассказывали о случаях ссор (30%), чем те, кто младше (21%).