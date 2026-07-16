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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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25% офисных работников в Ижевске конфликтуют из-за кондиционеров

13:53, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
25% офисных работников в Ижевске конфликтуют из-за кондиционеров
13:53, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#офис\n#опрос\n#конфликты\n#работа
Источник фото: ИА «Сусанин»
87
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При этом женщины спорят чуть чаще мужчин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске четверть опрошенных работников офисов сообщили, что у них возникают конфликты из-за работающих кондиционеров. Об этом сообщает пресс-служба платформы по поиску работы «SuperJob» («СуперДжоб») после проведённого опроса.

При этом 62% респондентов заявили, что у них в офисе подобных перепалок не возникает. Ещё 13% опрошенных работают в помещениях без кондиционеров.

Отмечается, что женщины чуть чаще конфликтуют из-за температуры в помещении, чем мужчины (27% против 23%). Также поколение 45+ чаще рассказывали о случаях ссор (30%), чем те, кто младше (21%).

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13:53, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
87
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#офис\n#опрос\n#конфликты\n#работа