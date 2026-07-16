Удмуртия. В Удмуртии с начала навигационного сезона 2026 года сотрудники Госинспекции по маломерным судам проводят рейды на Каме и на других популярных местах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так, с 7 июня было вынесено 41 постановление. Самые частые нарушения: стоянка и рыболовство на судовом ходу; отсутствие техосвидетельствования судна; плавание без спасательного жилета.

При этом четыре судна — катер «Бестер 500», моторные лодки «Прогресс 4», «Ока 4» и ПВХ-лодка «Ботик» — были задержаны и помещены на штрафстоянку.

«Наша цель — не штрафы, а безопасность людей. Патрули помогают вовремя предупредить нарушения и напомнить судоводителям об ответственности. Будьте внимательны на воде: ваша жизнь — в ваших руках», — отметил главный государственный инспектор ГИМС Удмуртии Андрей Машкин.