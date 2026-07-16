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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 40 нарушений выявили инспекторы маломерных судов с начала навигации в Удмуртии

09:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Более 40 нарушений выявили инспекторы маломерных судов с начала навигации в Удмуртии
09:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
45
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#Удмуртия\n#Кама\n#навигация\n#МЧС Удмуртии\n#суда\n#водоёмы
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Четыре судна были задержаны и отправлены на штрафстоянку.

Удмуртия. В Удмуртии с начала навигационного сезона 2026 года сотрудники Госинспекции по маломерным судам проводят рейды на Каме и на других популярных местах отдыха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Так, с 7 июня было вынесено 41 постановление. Самые частые нарушения: стоянка и рыболовство на судовом ходу; отсутствие техосвидетельствования судна; плавание без спасательного жилета.

При этом четыре судна — катер «Бестер 500», моторные лодки «Прогресс 4», «Ока 4» и ПВХ-лодка «Ботик» — были задержаны и помещены на штрафстоянку.

«Наша цель — не штрафы, а безопасность людей. Патрули помогают вовремя предупредить нарушения и напомнить судоводителям об ответственности. Будьте внимательны на воде: ваша жизнь — в ваших руках», — отметил главный государственный инспектор ГИМС Удмуртии Андрей Машкин.

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09:40, 16 июля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
45
0
#Удмуртия\n#Кама\n#навигация\n#МЧС Удмуртии\n#суда\n#водоёмы